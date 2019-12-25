Макрон заявил, что "война будет длительной"

Во Франции рассказали о рисках для Европы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что "война продлится долго". Таким образом политик прокомментировал кризис вокруг Украины и начало специальной военной операции России. С заявлениями глава государства выступил на сельскохозяйственной выставке. Мероприятие проводится на западе Парижа, в центре "Порт-де-Версаль". По мнению лидера страны, европейскому региону следует быть готовому к долгосрочным последствиям.

Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться. Эмманюэль Макрон, президент Франции

По мнению Макрона, в Европу вернулась война, которая стала односторонним выбором российского президента Владимира Путина. Франция призывает Москву попытаться построить мир и защитить его. В связи с этим париж поддерживает введение санкций и продолжение борьбы. В первую очередь последствия затронут экспортное направление, от чего страдать станут крупные продовольственные предприятия и отрасль сельского хозяйства. Не исключается рост цен на электроэнергию, проблемы области металлургии и в логистике.

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Фото: Twitter / TF1LeJT

