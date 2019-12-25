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Макрон заявил, что не разделяет призывы Зеленского объявить РФ "спонсором терроризма"
Сегодня, 14:43
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Макрон заявил, что не разделяет призывы Зеленского объявить РФ "спонсором терроризма"

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Глава Франции оценил заявление украинского президента внести РФ в реестр.

Французский лидер Эмманюэль Макрон прокомментировал призывы украинского президента Владимира Зеленского объявить Россию "спонсором терроризма". В рамках пресс-конференции в Елисейском дворце, созванной по завершению саммит стран G7 (Большой семерки) политик заявил о том, что не разделяет "подобной методологии".

Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон заявил, что G7 считают инцидент в Кременчуге "военным преступлением".

Фото и видео: YouTube / Élysée

Теги: владимир зеленский, саммит g7, спонсоры терроризма, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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