Макрон заявил, что не разделяет призывы Зеленского объявить РФ "спонсором терроризма"

Глава Франции оценил заявление украинского президента внести РФ в реестр.

Французский лидер Эмманюэль Макрон прокомментировал призывы украинского президента Владимира Зеленского объявить Россию "спонсором терроризма". В рамках пресс-конференции в Елисейском дворце, созванной по завершению саммит стран G7 (Большой семерки) политик заявил о том, что не разделяет "подобной методологии".

Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон заявил, что G7 считают инцидент в Кременчуге "военным преступлением".

Фото и видео: YouTube / Élysée