Макрон заявил, что не разделяет призывы Зеленского объявить РФ "спонсором терроризма"

Французский лидер Эмманюэль Макрон прокомментировал призывы украинского президента Владимира Зеленского объявить Россию "спонсором терроризма". В рамках пресс-конференции в Елисейском дворце, созванной по завершению саммит стран G7 (Большой семерки) политик заявил о том, что не разделяет "подобной методологии".
Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Макрон заявил, что G7 считают инцидент в Кременчуге "военным преступлением".
Фото и видео: YouTube / Élysée
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