Макрон гордится сборной Франции и будет поддерживать ее в финале ЧМ по футболу

Глава Франции заявил о том, что надеется на победу Франции на ЧМ в Катаре.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что гордится национальной сборной Франции по футболу и будет поддерживать команду в финале Чемпионата мира по футболу, который запланирован на 18 декабря. Спортсмены выступят против аргентинцев, которые смогли переиграть хорватов со счетом 3:0. Во время прибытия на саммит Евросоюза в Брюсселе глава государства пояснил, что надеется на очередную победу французов. Он также отметил яркое выступление на мероприятии сборной Марокко. Однако он отметил, что Франции обыграть оппонентов помогли опыт и профессионализм.

Я горжусь сборной Франции и намерен быть на стадионе в Катаре в воскресенье. Четыре года назад я был вместе с командой в России во время чемпионата мира по футболу. И я буду вновь вместе с нашей сборной в воскресенье. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что сборная Марокко 17 декабря в матче за третье место встретится с командой Хорватии. Начало матча запланировано на 18 часов вечера по московскому времени.

Макрон призвал Евросоюз дать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции.

Фото и видео: European Commission