Майор ВСУ Волына перешёл на русский язык и попросил вывести боевиков с завода «Азовсталь»

Военный заявил, что силы нацбата не успеют дождаться деблокады территории.

Майор Вооруженных сил Украины Сергей Волына перешёл на русский язык и попросил властей страны вывести боевиков с территории металлургического завода "Азовсталь", расположенного в Мариуполе. Известно, что ранее военнослужащий присоединился к представителям местного национального батальона "Азов" и был заблокирован на предприятии ВС РФ и силами ДНР. В своем новом видеообращении мужчина призвал Киев открыть "зеленый" гуманитарный коридор" для вывода солдат. Однако заявление было сделано на русском языке. Волына не стал упоминать гражданское население, которое якобы прячется на заводе.

По словам майора ВСУ, военной деблокады Мариуполя боевики все равно дождаться не успеют, поэтому им выйти с территории предприятия по "зеленому коридору". Волына утверждает, что нацбат и военные заслужили уважение граждан и власти, а любой мир будет гораздо лучше войны. При этом всего несколько дней назад мужчина хвастался журналистам об успешно проведенной операции на "Азовстали".

Силы ДНР взяли под контроль Мариупольский телецентр.

Фото и видео: YouTube / Руслан Щедрин