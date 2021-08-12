Магазины у школы в Петроградском районе попали под проверку из за табачной продукции

В Петербурге выявили продажу табака рядом со школой предпринимателей вызвали в прокуратуру.

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга выявила продажу табачной продукции в магазинах рядом со школой и вызвала предпринимателей для составления протоколов, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга проведена проверка соблюдения закона о запрете продажи табачных изделий вблизи образовательных учреждений. В инспекции участвовали сотрудники прокуратуры и специалисты Роспотребнадзора.

Установлено, что два индивидуальных предпринимателя на Сытнинской площади осуществляли продажу табачной и никотинсодержащей продукции на расстоянии менее 100 м от школы. В отношении предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 14.53 КоАП РФ. Их пригласили в прокуратуру для составления протоколов.

Дополнительно рассматривается возможность подачи исков в суд с требованием запретить торговлю табачной продукцией в этих торговых точках.

Фото: Piter.tv