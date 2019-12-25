Мадуро: новая мировая война уже началась

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что новая мировая война уже началась. Такое заявление глава страны в Латинской Америке сделал во время своего выступления на брифинге с журналистами. Мероприятие транслировалось местным телеканалом TeleSUR. По мнению политика, текущая война носит экономический характер.
Она направлена на то, чтобы задушить целые страны и регионы, спровоцировав нестабильность в поставках сырья, продуктов питания и энергоносителей…В мире существует реальная опасность ядерной войны.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы
Глава Венесуэлы заметил, что изначально являлся представителем тех, кто верил в то, что Украина получит возможности ОМУ, направленные против российского государства. В связи с реальной угрозой ядерного нападения официальные власти Каракаса призывают мир к миру и просят мировое сообщество проявить свою сознательность.
Моралес: Европа подвергает цензуре СМИ, говорящие правду об Украине.
Фото: YouTube / teleSUR tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все