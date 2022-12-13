Мадрид заявил, что не может помочь Киеву ни с истребителями F-16, ни с обучением пилотов

Маргарита Роблес рассказала о том, что Испания не может оказать такую военную помощь для ВСУ.

Испанское правительство не может помочь Вооруженным силам Украины ни с передачей истребителей F-16 американского производства, ни с обучением украинских пилотов на этих боевых самолетах на своей территории. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на прибытии в Брюссель на встречу министров по обороне стран-членов ЕС сделала Маргарита Роблес. Чиновница пояснила, что ранее киевскому режиму были отправлены шесть испанских танков немецкого изготовления Leopard, дополнительно еще четыре единицы этой техники в ближайшее время будут направлены ВСУ, так как сейчас танки находятся на завершающей стадии ремонта.

У Испании есть F-18 и Eurofighter, у каждого боевых самолетов своя собственная динамика обучения. Мы не можем внести вклад в эту подготовку на F-16... Посмотрим, как будет развиваться тема истребителей. Маргарита Роблес, глава Минобороны Испании

Маргарита Роблес уточнила, что у Мадрида нет "возможностей ни по поставкам, ни по обучению" на F-16.

В Испании разбился истребитель F-18.

Фото и видео: YouTube / European Commission