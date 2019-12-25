Глава МИД ФРГ прибыл на саммит G20.

Немецкий министр внешнеполитического ведомства Хайко Маас заявил о важности сотрудничества с Россией и Китаем в вопросах борьбы с пандемией. Об этом чиновник сообщил журналистам во время прибытия на саммит лидеров стран G20. Эксперт подчеркнул, что сторонам не следует обсуждать краткосрочные геостратегические преимущества, которые могут дать кампании по вакцинации.

Важно, что мы здесь сидим за столом переговоров с такими странами, как Россия и Китай. Мы обратим внимание на то, что мы не разделяем их вакцинную дипломатию. Каждый из нас будет в безопасности только в том случае, если все будут в безопасности. Хайко Маас, глава МИД ФРГ

Маас затронул вопрос введения ограничений по международным перевозкам из-за негативной эпидемиологической обстановки. В Берлине считают, что следует действовать дифференцированно в этой ситуации. В частности, Германия предлагает коллегам уйти от общих решений, чтобы предложить конкретные. При этом эксперты внимательно наблюдают за циркуляцией индийского штамма "Дельта",который уже успел появиться в РФ и Португалии.

МИД ФРГ: "нормандскому формату" нужна новая динамика.

Фото: YouTube/News Now