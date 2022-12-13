МВФ назвал спецоперацию на Украине одним из главных рисков для экономики

Кристалина Георгиева рассказала о ситуации с глобальной экономической системой.

МВФ назвал специальную военную операцию на Украине одним из главных рисков для экономики. Соответствующее заявление в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она перечислила коллегам три основных внешних вызова для мировой экономики в 2023 году. Специалист добавила, что в 2021 году экономисты ожидали окончания пандемии коронавирусной инфекции и были весьма оптимистичны в своих прогнозах в сфере экономики. Однако в январе штамм "Омикрон" показал, что ковид не исчез полностью из общества.

Мы видим три очень важных вызова. Во-первых, война все еще продолжается. И пока она продолжается, она оказывает разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса. Кристалина Георгиева, глава МВФ

Второй угрозой для мировой системы чиновница считает кризисной инфляцию, которая негативно сказывается на стоимости жизни населения. В этих условиях доходы домохозяйств сильно упали, но процентные ставки остались на уровне, которые МВФ не видел на протяжении десятилетий. Высокие процентные ставки эксперт считает третьим значимым фактором.

МВФ ожидает замедления роста мировой экономики примерно до 2,7%.

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