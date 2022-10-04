МВД задержала владельцев сети Telegram-каналов, публиковавших фейки о высокопоставленных лицах и требовавших деньги за ее удаление

Полиция возбудила уголовные дела по статье за вымогательство.

Правоохранительные органы России задержали хозяев сети Telegram-каналов, выпускавших фейковые данные об отечественных бизнесменах, высокопославленных чиновниках, топ-менеджеров компаний. За удаление этих лживых данных злоумышленники требовали от пострадавших денежные средства. Сейчас преступники проходят по статьям за вымогательство в особо крупном размере, в столичном регионе возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 163 УК РФ.

Суммарное число подписчиков ТГ достигло 900 тысяч. Эти площадки использовались для целенаправленного и синхронного размещения заказных материалов, содержащих заведомо неправдимую, дискредитирующую информацию. пресс-служба МВД России

За удаление порочащего честь и деловую репутацию контента соучастники преступной схемы предлагали потерпевшим перевести крупные денежные суммы при помощи криптокошельков. Если клиент один раз согласился платить деньги, то далее ему приходилось ежемесячно выкладывать денежные средства вымогателям.

Полиция проводит проверку по факту ДТП со школьным автобусом в Ленобласти.

Фото и видео: МВД России