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МВД опубликовало видео, на котором мужчина ударил пенсионера из-за буквы Z на машине

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Задержан 36-летний житель Севастополя.

Российские правоохранительные органы опубликовали видео, на котором мужчина ударил пенсионера из-за буквы Z на транспортном средстве. На кадры попал как сам момент нападения злоумышленника на пострадавшего, так и задержание подозреваемого. В пресс-службе МВД России уточнили, что фигурантом расследования стал 36-летний гражданин страны из города Севастополя. Пострадавший оказался ветераном ФСБ.

Напомним, что буква Z стала неофициальным символом поддержки проведения российской специальной военной операции на Украине. Z считается одним из знаков знаков отличия на российской военной технике, которая принимает участие в демилитаризации и денацификации соседней страны.

Количество коррупционный преступлений в Петербурге выросло на 29%.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: избиение, ирина волк, мвд, пенсионеры, севастополь
Категории: Тема дня, Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости России,

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