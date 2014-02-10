МВД опубликовало видео, на котором мужчина ударил пенсионера из-за буквы Z на машине

Задержан 36-летний житель Севастополя.

Российские правоохранительные органы опубликовали видео, на котором мужчина ударил пенсионера из-за буквы Z на транспортном средстве. На кадры попал как сам момент нападения злоумышленника на пострадавшего, так и задержание подозреваемого. В пресс-службе МВД России уточнили, что фигурантом расследования стал 36-летний гражданин страны из города Севастополя. Пострадавший оказался ветераном ФСБ.

Напомним, что буква Z стала неофициальным символом поддержки проведения российской специальной военной операции на Украине. Z считается одним из знаков знаков отличия на российской военной технике, которая принимает участие в демилитаризации и денацификации соседней страны.

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Фото и видео: МВД Медиа