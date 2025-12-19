Владислав Кондратович напомнил о необходимости интеграции приезжающих в страну в местное сообщество.

Запрет на участие проживающих в Литве российских и белорусских граждан, а также граждан других не входящих в Европейский союз и НАТО стран в выборах в органы местной власти нельзя назвать продуктивной мерой. Соответствующее заявление в эфире радиостанции "Žinių radijas"сделал министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович. Западный чиновник уточнил, что от обосновавшихся в Литве иностранных граждан власти постоянно требуют более глубокой интеграции в общество.

Человек интегрируется, сдает все необходимые - на знание конституции, на знание государственного литовского языка - экзамены. Наступают выборы на муниципальной территории, где он проживает. И тут интеграция заканчивается. К выборам его не допускают. Это нельзя считать продуктивным. Владислав Кондратович, глава МВД Литвы

Напомним, что ранее предложение по запрету постоянно проживающим на территории прибалтийской республики гражданам третьих стран как пассивное, так и активное участие в выборах в органы местной власти выступила консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы". Местные законодатели уверены, что Вильнюс не может игнорировать геополитический контекст, а на первое место следкет ставить вопрос национальной безопасности. Консерваторы делают отсылку на данные от департамента по государственной безопасности. Его члены утверждали ранее, что Россия, Белоруссия и Китай пытаются вмешиваться в дела третьих стран через региональные электоральные процессы.

