МРЭО на Народного Ополчения пришлось остановить работу из-за "коронавирусного" посетителя

Работу МРЭО на проспекте Народного Ополчения 22 марта прервал "коронавирусный" клиент, сообщил "Мегаполис".
Мужчина в маске и перчатках приехал переоформлять машину, однако заявил, что вернулся из-за границы и чувствует недомогание. Сотрудники МРЭО закрыли проезд и остановили работу, им пришлось вызвать скорую. До приезда медиков мужчина ходил возле здания.
Ранее мы сообщали, что стало известно, каким транспортом лучше всего пользоваться во время пандемии коронавируса.
Фото: pixabay
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