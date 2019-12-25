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МРЭО на Народного Ополчения пришлось остановить работу из-за "коронавирусного" посетителя
Сегодня, 20:50
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smirenny

МРЭО на Народного Ополчения пришлось остановить работу из-за "коронавирусного" посетителя

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Пришлось вызвать скорую помощь.

Работу МРЭО на проспекте Народного Ополчения 22 марта прервал "коронавирусный" клиент, сообщил "Мегаполис".

Мужчина в маске и перчатках приехал переоформлять машину, однако заявил, что вернулся из-за границы и чувствует недомогание. Сотрудники МРЭО закрыли проезд и остановили работу, им пришлось вызвать скорую. До приезда медиков мужчина ходил возле здания. 

Ранее мы сообщали, что стало известно, каким транспортом лучше всего пользоваться во время пандемии коронавируса.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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