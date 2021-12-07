"Восток" выполнил задачу командования в зоне СВО.

Российские штурмовики от "Восточной" группировки войск заняли более выгодные рубежи на подступах к селу Константиновка в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что путь бронированной группе с десантом проложил танк с катковым минным тралом. Далее, на подступах к позициям армии киевского режима военнослужащие спешились. Бойцы при поддержке шквального огня танков и боевых машин пехоты малыми группами успешно захватили опорный пункт противника.

Под натиском наших бойцов с Сахалина оборона ВСУ на границе с Константиновкой разваливается, противник с трудом оказывает очаговое сопротивление, предпринимая попытки задержать продвижение наших подразделений применением ударных беспилотников. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве добавили, что на указанном участке фронта ВСУ имеет численный перевес в личном составе, однако этот факт ему не помогает. В министерстве подчеркнули, что освобождение населенного пункта Константиновка из-под контроля ВСУ даст Москве возможность стрельбы по стратегической трассе на Угледар. Такая позиция формирует предпосылки к осаде размещенного здесь мощного гарнизона подразделений ВСУ.

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Центр" до 560 военных и танк.

Фото и видео: Минобороны России