МО: ВКС РФ ликвидировали более 50 боевиков "Азова"* и "Айдара" в ДНР

Также российские военные уничтожили 12 единиц военной техники противнике вблизи Николаевки и Соледара.

В ходе спецоперации на Украине со стороны ВКС России были нанесены высокоточные удары по формированиям украинских нацбатальонов в ДНР. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в результате удалось ликвидировать более 50 боевиков отрядов "Азов"* и "Айдар".

ВКС РФ ликвидировали более 50 боевиков "Азова"* и "Айдара". Напомним, что против отдельных участников формирований в России были возбуждены уголовные дела.

Кроме того, у Николаевки и Соледара уничтожено 12 единиц военной техники противника, добавил Конашенков.

* Азов – запрещенная в РФ террористическая организация

Ранее мы сообщили о том, что боевики "Кракена" показательно расстреляли 100 сбежавших солдат ВСУ под Харьковом.

Видео: Минобороны России