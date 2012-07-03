МО: ВКС РФ ликвидировали более 50 боевиков "Азова"* и "Айдара" в ДНР

В ходе спецоперации на Украине со стороны ВКС России были нанесены высокоточные удары по формированиям украинских нацбатальонов в ДНР. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в результате удалось ликвидировать более 50 боевиков отрядов "Азов"* и "Айдар".
ВКС РФ ликвидировали более 50 боевиков "Азова"* и "Айдара". Напомним, что против отдельных участников формирований в России были возбуждены уголовные дела.
Кроме того, у Николаевки и Соледара уничтожено 12 единиц военной техники противника, добавил Конашенков.
* Азов – запрещенная в РФ террористическая организация
Ранее мы сообщили о том, что боевики "Кракена" показательно расстреляли 100 сбежавших солдат ВСУ под Харьковом.
Видео: Минобороны России
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