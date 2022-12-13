Игорь Конашенков раскрыл подробности о проведенной контртеррористической операции в российском регионе.

Более 70 украинских террористов, прорвавшихся на территорию Белгородской области ради осуществления диверсионно-разведывательной деятельности, уничтожены российской авиацией, артиллерией и боевыми подразделениями в ходе контртеррористической операции в регионе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 23 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что остатки националистов из Украины были отброшены в соседнюю страну, где по личному составу ВСУ был нанесен огневой удар до полной ликвидации противника. Кроме террористов уничтожены четыре бронированные машины и пять пикапов.

Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные сообщили об авиаударах по позициям армии Украины в Донбассе.

Фото и видео: Минобороны России