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МО РФ сообщило об уничтожении позиции 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки

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Задача выполнена в зоне СВО подразделением "Юга".

Операторы российских беспилотных летательных аппаратов подразделения разведки из "Южной" группировки российских войск  уничтожили позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, размещенной в районе населенного пункта Белогоровка на территории Луганской народной республики. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне страны.

Операторы БПЛА с ювелирной точностью уничтожили позиции боевиков ВСУ. Точными ударами уничтожены блиндажи, огневые точки и живая сила противника.

пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны: российские войска уничтожили плавсредства ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: белогоровка, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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