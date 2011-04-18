Задача выполнена в зоне СВО подразделением "Юга".

Операторы российских беспилотных летательных аппаратов подразделения разведки из "Южной" группировки российских войск уничтожили позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, размещенной в районе населенного пункта Белогоровка на территории Луганской народной республики. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне страны.

Операторы БПЛА с ювелирной точностью уничтожили позиции боевиков ВСУ. Точными ударами уничтожены блиндажи, огневые точки и живая сила противника. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны: российские войска уничтожили плавсредства ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России