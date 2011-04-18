МО РФ сообщило об уничтожении позиции 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки

Операторы российских беспилотных летательных аппаратов подразделения разведки из "Южной" группировки российских войск уничтожили позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, размещенной в районе населенного пункта Белогоровка на территории Луганской народной республики. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне страны.
Операторы БПЛА с ювелирной точностью уничтожили позиции боевиков ВСУ. Точными ударами уничтожены блиндажи, огневые точки и живая сила противника.
пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны: российские войска уничтожили плавсредства ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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