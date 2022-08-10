Игорь Конашенков рассказал о том, что мобилизованные ВСУ солдаты дезертируют.

Российское министерство по обороне сообщило об уничтожении до 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, размещенной на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 10 августа сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что противник потерял свою боеспособность.

В районе населенного пункта Пески ДНР в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что большинство мобилизованных украинцев, отправленных на сражения для восполнения потерь ВСУ, отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения по указу киевского командования. Эти солдаты дезертировали с территории.

МО РФ сообщило об уничтожении германской ЗРПК "Гепард" в Николаевской области.

Фото и видео: Минобороны России