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МО РФ сообщило об уничтожении до 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал о том, что мобилизованные ВСУ солдаты дезертируют.

Российское министерство по обороне сообщило об уничтожении до 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, размещенной на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 10 августа сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что противник потерял свою боеспособность.

В районе населенного пункта Пески ДНР в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что большинство мобилизованных украинцев, отправленных на сражения для восполнения потерь ВСУ, отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения по указу киевского командования. Эти солдаты дезертировали с территории.

МО РФ сообщило об уничтожении германской ЗРПК "Гепард" в Николаевской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, дезертирство, днр, донбасс, игорь конашенков, минобороны, пески
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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