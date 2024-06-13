Ярослав Якимкин рассказал о работе "Запада" на СВО.

Боевыми подразделениями продолжено продвижение в глубину обороны противника в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 июня сделал старший офицер пресс-службы "Северной" группировки Вооруженных сил страны Ярослав Якимкин. Военнослужащий уточнил, что нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад, 125-й и 127-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины, находившихся в районах населенных пунктов Нескучное, Липцы, Тихое, Избицкое, Жовтнево, Волчанск, Старицы.

Отражены шесть контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ и 17-й бригады национальной гвардии Украины. Ярослав Якимкин, старший офицер "Севера"

Потери армии киевского режима составили до 190 человек живой силы убитыми и ранеными, четыре автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 152-миллиметровое орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Дополнительно ликвидированы четыре склада боеприпасов у ВСУ.

Минобороны РФ сообщило о поражении техники и личного состава ВСУ у Часова Яра.

Фото и видео: Минобороны России