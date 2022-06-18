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МО РФ показало уничтожение пункта управления ВСУ вертолетами Ка-52 с дистанции в 5 км

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Экипажи выполни ли задачу в рамках СВО на Украине.

Российские летчики из армейской авиации нанесли удар высокоточными ракетами с по украинскому пункту управления. Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства по обороне РФ. В социальных сетях специалисты разместили кадры, сделанные во время выполнения экипажами миссии. Во время боевых вылетов были уничтожены опорные пункты и техника Вооруженных сил противника.

Авиационные удары наносили с дистанции более 5 км. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ.

пресс-служба Минобороны России

Напомним, что в ходе проведения специальной военной операции армейская авиация занимается сопровождением колонн, ликвидации техники и сил ВСУ, доставкой десанта, грузов и поддержкой боевых подразделений. Полеты проводятся на предельно малых высотах. Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" - являются разработкой конструкторского бюро "Камов", входящего в холдинг "Вертолеты России". Воздушные суда производятся на Арсеньевском авиазаводе "Прогресс".

Минобороны сообщило об уничтожении штаба нацбата в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вертолеты, всу, ка-52, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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