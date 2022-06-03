МО РФ: авиацией уничтожены 13 украинских танков и боевых машин пехоты, ЗРК "Оса-АКМ"

Игорь Конашенков сообщил о работе ракетных и артиллерийских подразделений, авиации на Украине.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что за последние сутки отечественной авиацией были уничтожены 13 украинских танков и боевых машин пехоты, а также зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ". Такими данными с журналистами во время регулярного утреннего брифинга от 3 июня поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Генерал-майор пояснил, что ракетными подразделениями ВС РФ, а также артиллерией в ходе специальной военной операции на Украине ликвидировано 26 пунктов управления, 122 артиллерийских установок и минометов противника, находящихся на огневых позициях. Удары нанесены по 537 районам сосредоточения живой силы и боевой техники ВСУ, пяти складам с боеприпасами. на территории населенного пункта Первомайское в Николаевской области поражен пункт управления беспилотниками.

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Фото и видео: Минобороны России

