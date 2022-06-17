Игорь Кириллов рассказал о причастности к исследованиям американки Линды Опорто Аль-Харун.

В российском министерстве по обороны рассказали о том, что на Украине опыты над психически больными с участием американской стороны проводились с 2011 года. Соответствующее заявление сделал руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ. Игорь Кириллов пояснил, что исследования были организованы на пациентах медицинских клиник в Харькове. Опыты велись как минимум с 2011 года.

Стало известно, что подобные исследования проводились на Украине как минимум с 2011 года, и Аль-Харун неоднократно посещала филиал мерефской лаборатории, построенный на средства Пентагона в населенном пункте Сороковка Харьковской области. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Напомним, что ранее представители министерства по обороне России сообщили о том, что сотрудники лаборатории в Мерефе проводили опыты над пациентами психиатрических клиник в Харькове с 2019 по 2021 годы. Одним из организаторов противоправной деятельности считается гражданка США Линда Опорто Аль-Харун.

Минобороны РФ: в биолабораториях США на Украине изучали передающиеся через комаров вирусы.

Фото и видео: Минобороны России

