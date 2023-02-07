МИД: за неделю в Курской области из-за атаки дронов ВСУ погибли четыре мирных жителя

За неделю в Курской области из-за атаки дронов украинских войск погибли четыре мирных жителя. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, в результате атак ВСУ за минувшую неделю пострадало как минимум 13 мирных жителей. Мирошник уточнил, что у российской стороны пока нет сведений о значительном числе пострадавших жителей региона. Он подчеркнул, что часть территорий на сегодняшний день контролируется боевиками противника.
Ранее Захарова назвала вторжение ВСУ в Курскую область террористическим актом.
Видео: МИД России
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