МИД: за неделю в Курской области из-за атаки дронов ВСУ погибли четыре мирных жителя

Отмечается, что у российской стороны пока нет сведений о значительном числе пострадавших жителей региона.

За неделю в Курской области из-за атаки дронов украинских войск погибли четыре мирных жителя. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, в результате атак ВСУ за минувшую неделю пострадало как минимум 13 мирных жителей. Мирошник уточнил, что у российской стороны пока нет сведений о значительном числе пострадавших жителей региона. Он подчеркнул, что часть территорий на сегодняшний день контролируется боевиками противника.

Ранее Захарова назвала вторжение ВСУ в Курскую область террористическим актом.

Видео: МИД России