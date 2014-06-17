МИД сообщил об обмене Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби

Российское внешнеполитическое ведомство сообщило об обмене заключенного в США россиянина Виктора Бута на американскую спортсменку Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби. Известно, что мужчина провел в тюрьме практически 15 лет. Дипломаты пояснили, что продолжительная работа между Москвой и Вашингтоном помогла в процессе договориться о возвращении домой гражданина страны. Ранее лидер Белого дома отметил, что баскетболистка Бриттни Грайнер уже отправилась в США, политик переговорил с баскетболисткой по телефону.
В течение длительного времени РФ вела переговорный процесс с США по освобождению Бута. Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена.
пресс-служба МИД РФ
Самолет с россиянином Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2 в Москве.
Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian, ФСБ
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