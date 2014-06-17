МИД сообщил об обмене Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби

Дипломаты смогли договориться о возвращении граждан США и РФ домой.

Российское внешнеполитическое ведомство сообщило об обмене заключенного в США россиянина Виктора Бута на американскую спортсменку Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби. Известно, что мужчина провел в тюрьме практически 15 лет. Дипломаты пояснили, что продолжительная работа между Москвой и Вашингтоном помогла в процессе договориться о возвращении домой гражданина страны. Ранее лидер Белого дома отметил, что баскетболистка Бриттни Грайнер уже отправилась в США, политик переговорил с баскетболисткой по телефону.

В течение длительного времени РФ вела переговорный процесс с США по освобождению Бута. Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. пресс-служба МИД РФ

Самолет с россиянином Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2 в Москве.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian, ФСБ