Мария Захарова рассказала о правильности запрета в РФ данной иностранной соцсети.

МИД осудил решение Meta* исключить "Азов"** из списка опасных организаций. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она пояснила, что запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская социальная сеть Meta приняло абсурдное и политизированное постановление. По мнению дипломата, в очередной раз это говорит миру о том, что Россия приняла правильные шаги в отношении данной иностранной компании.

Это настоящая террористическая ячейка и то, что компания, которая позиционирует себя как способ коммуникации людей в мирных целях для ведения бизнеса, общения, передачи информации, то, что компания делает такое на своей площадке. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что издание The Washington Post сообщило со ссылкой на заявление соцсети, что компания исключила националистический полк "Азов"* (запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская, неонацистская организация) из списка опасных лиц и организаций. Это позволит членам данного украинского полка создавать аккаунты в соцсетях и публиковать контент, не опасаясь его удаления.

Захарова: слова Макрона о возможной поставке самолетов Украине повышают аппетит Зеленского.

Фото и видео: МИД России