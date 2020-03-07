МИД РФ заявил, что спутники США могут стать целями для удара при использовании на Украине

Константин Воронцов уверен, что власти США подвергают гражданскую инфраструктуру опасности.

Российский дипломат, заместитель руководителя департамента по контролю над вооружениями и ядерным арсеналом Константин Воронцов в ходе выступления на заседании Первого комитета на 77-ой сессии Генеральной Ассамблее ООН рассказал коллегам о том, что коммерческие американские спутники в случае их задействования в рамках украинского конфликта могут стать законными целями для удара Вооруженных сил РФ. Спикер отметил, что военные из США и их международные союзники используют компоненты гражданской инфраструктуры в космическом пространстве.

Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. Константин Воронцов, дипломат РФ

Константин Воронцов добавил, что такими действиями американская сторона подвергает неоправданным рискам стабильность и устойчивость мирной космической деятельности, экономик-социальные процессы на Земле, которые связаны с обеспечением благополучия граждан. Дипломат добавил, что в первую очередь это затронет развивающиеся страны.

Представитель МИД: выступление США подтвердило опасения России по "грязной бомбе".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций