Псевдожурналисты вырезали из контекста фразу пресс-секретаря МИД РФ, сделанную на брифинге.

Искажение слов официального представителя российского министерства по иностранным делам Марии Захаровой о якобы полном отказе граждан европейских государств от рождественской иллюминации из-за необходимости в экономии представляет собой низкопробную подделку в СМИ. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы внешнеполитического ведомства нашей страны через Telegram-канал дипломатического представительства. Эксперты пояснили, что авторы такого вброса в медиапространство попытались уличить Москву в якобы дезинформации о ситуации в Европе. Речь идет о так называемом "цветущем саде", по словам экс-главы МИД ЕС Жозепа Борреля, из зарослей которого, по мнению МИД РФ, вещают фейк-ньюс и иноагентские сети. Ранее высказывание про экономию европейцев на рождественской иллюминации вызвало бурное обсуждение в социальных сетях, однако она не соответствует действительности.

Остается констатировать, что имеем дело с очередной низкопробной поделкой (и подделкой). Обман, подлог, манипуляции, - псевдожурналисты не чураются ничего, а полное отсутствие каких-либо стандартов уже стало для них нормой. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Для сравнения в МИД РФ привели видео с оригинальными кадрами из брифинга пресс-секретаря МИД РФ, а на контрасте - намеренно дезинформирующую аудиторию "склейку". Дипломаты пояснили, что общественность может увидеть циничную манипуляцию словами, которые авторы ролика не просто вырвали из контекста, но также и намеренно вырезали последующие фразы, объясняющую ситуацию.

Фото и видео: Telegram / МИД России