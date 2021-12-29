МИД РФ: НАТО не брала на себя обязательства по защите Украины

Алексей Зайцев напомнил о позиции военного альянса по отношению с Киеву.

НАТО и члены Североатлантического военного альянса не брали на себя обязательства по защите Украины. Об этом журналистам во время регулярного брифинга в российском внешнеполитическом ведомстве напомнил заместитель руководителя департамента по информации и печати Алексей Зайцев. По словам чиновника, ранее о такой позиции неоднократно говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Украина является лишь партнером альянса, на нее не распространяется действие статьи 5 вашингтонского договора о коллективной обороне натовских стран. Алексей Зайцев, представитель МИД РФ

При этом Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях" около государственных границ Киева. В Кремле отметили, что Москва не планирует ни на кого нападать. По мнению дипломатов, провокацию о якобы готовящемся военном вторжении Запад использует для того, чтобы разместить как можно больше боевой техники около границ РФ.

МИД: Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной.

Фото и видео: МИД России

