МИД Китая: Запад игнорирует гибель жителей Ирака и Сирии при освещении ситуации в Украине

Чжао Лицзянь назвал это "лицемерием". По его словам, позиция Китая касательно мирных переговоров последовательна.

В четверг, 17 марта, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высказался по поводу освещения западными СМИ ситуации в Украине. Он подчеркнул, что США и НАТО игнорируют гибель жителей Ирака, Сирии и других государств (Палестины, Югославии, Афганистана).

Чжао Лицзянь назвал это "лицемерием". По его словам, позиция Китая касательно мирных переговоров последовательна. Он задался вопросом, почему Запад не был обеспокоен гибелью гражданского населения в перечисленных странах. Он предположил, что для них это ничего не значит. Кроме того, дипломат напомнил о жертвах среди мирного населения в 1999 году.

Позиция Китая ясная и честная, объективная и справедливая, а позиция США и НАТО, в том числе некоторых СМИ, очевидно лицемерна. Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

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