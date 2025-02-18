МИД Франции: вопрос отправки войск из Европы на Украину не находится в повестке дня

Жан-Ноэль Барро прокомментировал итоги парижского экстренного саммита.

Вопрос отправки европейских сил на Украину в данный момент не стоит на повестке дня. Такое заявление сделал в эфире французского телеканала France Info министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро. Иностранный чиновник заметил, что ранее никто в Париже не говорил о том, что можно направить для поддержки армии киевского режима западные войска. Эксперт шоу отметил, что во Франции стремятся к миру в регионе. Относительно вопроса гарантий по безопасности для Украины Жан-Ноэль Барро заметил, что эту тему пока что рано затрагивать.

Какими могут быть эти гарантии? Слишком рано об этом говорить. Этот вопрос возникнет, когда придет время, когда мир будет достигнут и по-настоящему гарантирован. Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции

Французский чиновник отказался от дальнейших комментариев на тему размещения натовских войск на Украине, подчеркнув, что "такие громкие заявления не делаются в СМИ".

Во Франции призвали Европу занять наступательную позицию.

Фото и видео: YouTube / France Info