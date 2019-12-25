МИД Белоруссии выразил сомнение, что РФ помогает стране в борьбе с коронавирусом

Мнением поделился глава МИД Владимир Макей.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ответил местным СМИ, что он думает по поводу реплики пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о помощи Москвы Минску в борьбе с коронавирусом.

Макей заявил, что не понимает, о какой поддержке идёт речь. Он отметил, что россияне якобы неожиданно закрыли границы, поставив белорусов в сложное положение.

Также, отметил он, Россия передала 10 тысяч тест-систем на определение COVID-19 – однако это количество нужно на 2,5 дня работы.

Ранее мы сообщали о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление по итогам работы миссии в Белоруссии. Глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О"Коннор отметил, что организация рекомендует республике усилить меры физического дистанцирования в связи с ситуацией по распространению коронавируса в стране.

Это возможно при условии сохрарения системы тестирования, сдерживания контактов и изоляции выявленных случаев. В качестве одной из мер рекомендовано запретить массовые мероприятия.

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