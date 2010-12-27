МЧС предлагает: предотвратить прыжки людей с мостов Петербурга можно с помощью защитной сетки

Мосты Петербурга в целях безопасности пешеходов предложили обтянуть защитными сетками.

МЧС предложило обезопасить мосты от прыжков и падений. Однако в федеральном законе не приветствуется растягивать защитные сетки на памятниках архитектуры.

В последнее время участились случаи летальных падений с городских мостов. Некоторые переправы пользуются большой популярностью, регистрируется по пять инцидентов в год. Заявил начальник центра госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС Петербурга Александр Радько

Однако он не решился говорить название мостов: "Сейчас скажу, и начнут сигать".

Однако в ГУП "Мостотресте" идею не оценили. По словам первого заместителя директора "Мостотреста" Андрея Кочина, так как большинство петербургских мостов являются памятниками архитектуры, размещение на них сеток не приветствуется федеральным законом.

Выносы консольные, наверное, испортят внешний облик любого моста. Эти сетки не добавят красоты. Уточнил он

Как говорит Кочин, по статистике "Мостотреста", людей, в большинстве случаев, успевают снять с перил. Охрана постоянно осуществляет патрулирование, держит под наблюдением разводной пролёт и тротуары.

Фото: Piter.TV