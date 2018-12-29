Напомним, ранее от жителей Васильевского острова начали поступать жалобы на резкий запах.

В понедельник, 21 января, МЧС опровергло информацию об обрушении крыши в Морском порту Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка".

Я этой информации не подтверждаю. Никаких заявок не поступало заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу Андрей Литовка

Напомним, что по информации СМИ, 19 января, на территории 2-го района Морского порта водитель погрузчика случайно задел несущую колонну склада из-за чего рухнула крыша. Стоит отметить, что это помещение было оборудовано для перевалки минеральных удобрений.

С этим инцидентом петербуржцы связали химический запах, который витал в Василеостровском районе. По словам очевидцев, острый запах почувствовался около 17:00. Однако, "Петербурггаз" подтвердил заявки жителей, загазованность не выявили.

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