Новые подробности с места наезда автобуса на "Сходненской" в Москве

Появилось новое видео и подробности: погибших нет, автобус уходил от столкновения с авто. Опубликовано фото легкового автомобиля, водитель которого предположительно стал виновником аварии.

Сегодня, 29 декабря, городской автобус врезался в остановку общественного транспорта возле метро "Сходненская" в Москве. Ранее появилась информация о двух погибших.

На данный момент стало известно, что погибших в этом ДТП нет. Три человека с травмами средней тяжести были госпитализированы в больницу. Им оказана вся необходимая квалифицированная помощь. Их жизням ничего не угрожает.

Водитель автобуса сообщил, что его подрезал легковой автомобиль, и чтобы уйти от столкновения он вывернул руль, и автобус занесло на остановку. Предполагаемый виновник ДТП, водитель легкового автомобиля задержан. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Фото: Twitter/Московский транспорт, Instagram

Видео: Piter.TV