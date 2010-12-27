В Петербурге обещают мокрый снег и сильный ветер 27 октября

Ночью и утром на дорогах местами будет гололедица.

МЧС Санкт-Петербурга информирует жителей Петербурга о возможных осадках 26 октября. Ведомство ссылается на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".



Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу в Северной Столице температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до 0 градусов, в пригородах местами до -4, а днем поднимется до +3 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ночью и днем ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами небольшие. Ночью и утром на дорогах местами будет гололедица.



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