Люди остались без окон в квартирах из-за подрыва льда на реке Иртыш в Казахстане

После взрыва некоторые дома затопило, людям некуда было идти.

В казахстанском городе Семей подорвали лёд, чтобы не допустить его скопление, в результате чего у местных жителей выбило стёкла в квартирах.

Сегодня, 29 марта в Казахстане в городе Семей начались взрывные работы на реке с целью недопущения зажора. Однако не все люди были осведомлены. По итогам взрыва, жители многоквартирного дома, который находится на берегу реки, остались без окон, стекла которых вылетели от ударной волны.

На реке стали что-то делать, летал вертолет. И я подошел к окну, чтобы посмотреть. В это время произошел взрыв на реке, и ударной волной выбило стекла в окнах. Стекла разлетелись в разные стороны. Я отделался царапинами. Рассказал один из очевидцев, проживающий недалеко от места взрыва

После аварийного сброса воды затопило остров Полковничий, откуда срочно эвакуировали около ста человек. Поток спустился вниз по течению, и сейчас из-за скопившегося льда вода поднялась в районе Затонской части Семея.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге МЧС начало вскрывать ледовое покрытие на центральных реках города.

Видео: YouTube / Drive2Uka

Фото: Пресс-служба акимата ВКО