Лукашенко заявил, что он и Рахмон готовы защищать суверенитет с оружием в руках

Президент Белоруссии посетил Душанбе.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он и президент Таджикистана Эмомали Рахмон готовы защищать суверенитет своих стран с оружием в руках. Такой информацией политик поделился в рамках рабочей встречи с иностранным коллегой, представителем местного парламента Махмадтоиром Зокирзодой в Душанбе. Он отметил, что всегда считал Эмомали Рахмона примером самоотверженного служения родине.

Мы всегда поддерживали друг друга. Это не потому что мы друзья. Потому что мы в этом плане абсолютно одинаково мыслим. Для меня он всегда был примером служения Родине, самоотверженным человеком. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер республики добавил, что народы Белоруссии и Таджикистана похожи друг на друга, так как это добрые, трудолюбивые и талантливые граждане.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого