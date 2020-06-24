Лукашенко заявил, что на фоне роста мировых цен хочет поправить экономическое положение Белоруссии

Он считает, что спрос будет расти на продовольствие.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит возможность поправить экономическое положение страны за счет роста мировых цен ан продовольствие. Об этом сообщает агентство БелТА.

В планетарном масштабе это плохо (рост цен - прим. ТАСС). Но для нас это должно стать дополнительной возможностью поправить экономическое положение в стране и наконец-то получить мало-мальскую отдачу от того, чем мы болели каждый год, - сказал он.

Он подчеркнул, что каждый год страна более за крестьян и агропромышленный комплекс.

Лукашенко отметил, что цены на продовольствие продолжат расти, как и спрос. Так, президент потребовал от аграриев оперативно организовать уборочную кампанию.

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