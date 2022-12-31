Президент Белоруссии провел экскурсию по резиденции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Нового года подарил журналистам кроликов. Об этом рассказали представители государственного телеканала "Беларусь 1". В СМИ также показали личное подворье политика, у которого есть собственный крольчатник, в котором содержатся животные нескольких видов: декоративные, калифорнийские, бургундские, немецкая ангора и французский баран. Там же живут куры, индюки, коровы, страусы, козы, кони и пони. Сотрудники подворья отметили, что все звери не только не боятся Лукашенко, но и узнают его, радуясь приезду. Для представителей прессы глава государства провел экскурсию, а после - презентовал черного и белого кроликов. Он также пообещал снабдить свои "подарки" кормом.

Если кролик будет жить в этом году, хорошо жить, то и вам будет хорошо. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что ранее президент Белоруссии говорил о собственном увлечении сельским хозяйством. В своей резиенции он выращивает арбузы, картофель и другие культуры. Затем весь урожай поступает в детские дома и дома престарелых.

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Фото и видео: Telegram / BELTA