Лукашенко упрекнул Зеленского в отсутствии самостоятельности

В Белоруссии считают, что глава Украины слабее внешних сил.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул украинского коллегу Владимира Зеленского в отсутствии самостоятельности. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами из иностранного агентства Associated Press. По словам лидера республики, Киев не способен преодолеть внешнее влияние на режим, а также внутренние политические силы государства, которые противостоят установлению мира в регионе за счет дипломатического пути решения конфликта.

У Владимира Зеленского своего поведения нет, поэтому как я могу относиться? Я бы хотел видеть, чтобы он был самостоятельным человеком и понимал, что война идет у него в Украине. Не в Америке, не в Польше, не в Беларуси, не в России - у него. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

При этом в Минске не считают украинского лидера глупым человеком. Александр Лукашенко уверен в том, что тот понимает, что происходит в стране. Однако по мнению белорусского лидера, Владимиру Зеленскому Запад не дадут установить мир на текущий момент "по вашей причине".

Лукашенко посоветовал Зеленскому побриться и нормально одеться.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА