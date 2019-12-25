Лукашенко поручил Минобороны и погранвойскам проследить за движением войск НАТО и Польши

Александр Лукашенко поручил Минобороны и пограничным войскам проследить за движением войск НАТО и Польши. Такое заявление политик сделал на правительственном совещании в Минске.

Обеспечить контроль. Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее глава государства объяснил, что противники могут провести провокацию на приграничной территории. Минск опасается переброски к границе оружия и боеприпасов, которые сейчас идут на Донбасс. С 10 ноября республика нарастила дежурные силы пограничной службы и противовоздушные силы на западном и северо-западном направлениях. Там проходит граница Белоруссии с Евросоюзом.

Премьер Латвии обвинил Белоруссию в гибридной атаке на ЕС.

Фото: Telegram / Пул Первого