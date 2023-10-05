Лукашенко не сомневается, что кампания по выборам в Белоруссии пройдет хорошо

Глава республики дал комментарий по выборам, которые намечены в стране на 26 января.

Белорусский президент Александр Лукашенко не сомневается в том, что предстоящая в стране избирательная кампания пройдет хорошо. Соответствующее заявление глава республики сделал 24 октября на полях саммита БРИКС в Казани, отвечая на вопрос российского журналиста Павла Зарубина.

Хорошо пройдут. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Да, наверное, ты и сам не сомневаешься, что мы справимся в этой сложной ситуации - разобраться с этими политическими вопросами. Александр Лукашенко, глава Белоруссии

Напомним, что 26 октября в местный ЦИК представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения действующего президента Александра Лукашенко кандидатом на высший должностной пост. Выборы состоятся 26 января 2025 года.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого