Лоукостер "Wizz Air" открыл прямые рейсы из Петербурга в Лондон

Полеты стартовали 1 октября и станут ежедневными.

Авиакомпания "Wizz Air", один из крупнейших авиаперевозчиков в Центральной и Восточной Европе, запустила прямые рейсы между Петербургом и Лондоном.

Перелеты между английской столицей и Петербургом и Москвой "Wizz Air" анонсировал еще в июле, как сообщила пресс-служба компании. Первый вылет из города на Неве состоялся в ночь с 1 на 2 октября.

Рейсы до Лондона авиакомпания теперь будет выполнять ежедневно по цене от 29,99 евро в одну сторону. Курированием перелетов из Северной столицы до английской займется "дочка" авиакомпании "Wizz Air UK".

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Фото: Piter.tv