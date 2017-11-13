Лиам Хемсворт отменил свадьбу из-за нежелания Майли Сайрус иметь детей

Ранее пара уже расставалась, однако артисты снова сходились.

Австралийский актер Лиам Хемсворт отменил свадьбу с популярной певицей Майли Сайрус. Причиной разрыва отношений стало нежелание Майли иметь детей. Ранее пара уже расставалась, однако артисты снова сходились. Возможно актер и певица через некоторое время опять помирятся.

Однако сейчас поклонники Майли Сайрус могут наблюдать черный круг вместо аватарки певицы. После разрыва отношений артистка удалила все свои фотографии из Instagram. В свою очередь Лиам Хемсворт не стал избавляться от снимков с экс-возлюбленной. Фотографии по-прежнему опубликованы в его микроблоге.

Ранее Майли Сайрус презентовала откровенный клип.

Фото: Instagram / liamhemsworth