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Лиам Хемсворт отменил свадьбу из-за нежелания Майли Сайрус иметь детей
Сегодня, 18:03
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Alena_Zinovieva
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Лиам Хемсворт отменил свадьбу из-за нежелания Майли Сайрус иметь детей

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Ранее пара уже расставалась, однако артисты снова сходились.

Австралийский актер Лиам Хемсворт отменил свадьбу с популярной певицей Майли Сайрус. Причиной разрыва отношений стало нежелание Майли иметь детей.  Ранее пара уже расставалась, однако артисты снова сходились. Возможно актер и певица через некоторое время опять помирятся.

Однако сейчас поклонники Майли Сайрус могут наблюдать черный круг вместо аватарки певицы. После разрыва отношений артистка удалила все свои фотографии из Instagram. В свою очередь Лиам Хемсворт не стал избавляться от снимков с экс-возлюбленной. Фотографии по-прежнему опубликованы в его микроблоге. 

Ранее Майли Сайрус презентовала откровенный клип.

Фото: Instagram / liamhemsworth

Теги: лиам хемсворт и майли сайрус , свадьба
Категории: Мировые новости Лента новостей

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