Ленобласть выделила на борьбу с борщевиком возле дорог почти 30 млн рублей

После обработки гербицидами все вредоносные растения должны погибнуть.

Ленинградская область выделяет почти 30 миллионов рублей на борьбу с борщевиком Сосновского возле автодорог регионального значения. Соответствующую закупку разместил комитет госзаказа 47-го региона.

В рамках планы борьбы с вредоносным растениями предполагается закупить гербициды. А затем, обследовав дороги и изучив ситуацию с распространением борщевика, обработать выявленные площади его распространения. Население, разумеется, будет предупреждено о предстоящих работах.

Если в каких-либо местах гербицид применить не удастся, то борщевик вырубят ручным или механизированным способом.

"После опрыскивания должно быть обеспечено полное подавление 100% имеющихся к моменту обработки экземпляров борщевика Сосновского", - говорится в документации к закупке.

Обязательное требование, которое содержится в ней – это полное сохранение на сопредельных территориях всей прочей растительности.

Как сообщало ранее Piter.tv, дорожники обновили 2 тысячи квадратных метров асфальта в Ленобласти.

Фото: Pixabay.com