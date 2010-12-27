Ленобласть примет Чемпионат мира по пахоте -2020

Чемпионат пройдёт с 1 по 10 августа 2020 года на полях племенного завода «Приневское» во Всеволожском районе. Заявку нашего региона одобрила Всемирная пахотная организация.

Чемпионат пройдёт с 1 по 10 августа 2020 года на полях племенного завода "Приневское" во Всеволожском районе. Заявку нашего региона одобрила Всемирная пахотная организация.

О том, что Ленинградская область примет чемпионат мира по пахоте было объявлено в ходе общероссийской аграрной выставки "Золотая осень", проходящей в эти дни в Москве.

Во время посещения председателем правительства России стенда Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко поблагодарил Дмитрия Медведева, а также вице-премьера Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева за поддержку заявки Ленинградской области.

Александр Дрозденко пригласил Дмитрия Медведева посетить Чемпионат: "Уже 37 стран заявили об участии — такие Канада, США, Австралия — крупные аграрные страны с большими пашнями. Надеемся, что в Чемпионате хорошо себя покажут наши пахари. В Ленинградской области используются самые передовые аграрные технологии, у нас очень сильные механизаторы с высоким уровнем профессионального мастерства: каждый год они занимают призовые места на конкурсах", — сказал Александр Дрозденко.

Источник: пресс-служба ЛО