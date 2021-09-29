Ленфильм и ON Медиа запустят совместное кинопроизводство

Компании объединят ресурсы для создания фильмов, сериалов и анимации.

Киностудия "Ленфильм" и медиахолдинг ON Медиа договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере производства кино- и телевизионного контента. Партнерство предполагает создание полнометражных фильмов, сериалов и анимационных проектов, а также развитие отрасли за счет обмена технологиями и профессиональными кадрами.

О заключении соглашения сообщил председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин. По его данным, взаимодействие сторон будет охватывать не только съемочный процесс, но и образовательные инициативы, выставочные проекты и продвижение отечественной кинопродукции на различных площадках.

Кроме того, участники соглашения намерены активнее участвовать в государственных программах поддержки кинематографа, укреплять международные связи и обмениваться аналитикой рынка. Важным элементом станет взаимный доступ к технической базе и инфраструктуре для реализации творческих проектов.

В холдинге ON Медиа подчеркнули, что уже используют городские съемочные ресурсы и продолжают интеграцию компании "Объединенные русские киностудии", управляющей комплексом "Кинополис" в Санкт-Петербурге. По оценке представителей холдинга, объединение усилий с "Ленфильмом" позволит повысить эффективность работы и выпускать проекты совместно, сохраняя традиции ленинградской кинематографической школы.