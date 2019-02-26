Лекция: Наталья Лисица о Президенте Императорской Академии наук, Бароне Людвиге Генрихе Николаи

Лекция научного сотрудника музея-заповедника "Парк Монрепо", Натальи Лисицы о деятельности Барона Людвига Генриха Николаи на посту Президента Императорской Академии наук.

В основном, Барон Людвиг Генрих Николаи известен как создатель романтического пейзажного парка Монрепо. Тем не менее, если заинтересоваться историей этого талантливого человека глубже, то можно раскрыть его как литератора, а также узнать о том, что в течение 5 лет, барон возглавлял главное научное учреждение Российской империи.

С какими трудностями столкнулся он на посту президента Академии, какие проекты удалось реализовать за пять лет руководства, а что так и осталось неосуществленным – об этом рассказывается в лекции научного сотрудника музея-заповедника "Парк Монрепо", Натальи Лисицы.

Видео: Piter.TV