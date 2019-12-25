Легкомоторный "Пайпер" совершил аварийную посадку на побережье Западного Котлина

У самолета отказал двигатель, обошлось без пострадавших.

Накануне, 4 августа, на побережье Западного Котлина совершил аварийную посадку легкомоторный самолет "Пайпер", сообщила "Фонтанка".

По предварительным данным, самолет взлетел с аэродрома Бычье Поле, но в воздухе у него отказал двигатель. Пилотом оказался владелец воздушного судна, ему удалось приземлиться на мокром песке. Кроме него внутри никого не было, обошлось без пострадавших.

В транспортной прокуратуре уточнили, что самолет приземлился на пляж Финского залива у Кронштадта около 17 часов. Обстоятельства произошедшего выясняются. При необходимости будут приняты меры.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура