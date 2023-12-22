Легендарная классика в Петрикирхе

Музыкальный вечер пройдет в лютеранской церкви Петра и Павла 26 января. Начало в 21:00. Вход 6+

В Петрикирхе пройдет концерт органной музыки. На органе будут играть Ольга Котлярова — одна из самых известных органисток Петербурга, выступающая на лучших концертных площадках России и Европы. Она является членом Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, ведущим мастером сцены ГБУК "Петербург-концерт", членом жюри и председателем комиссий ряда международных конкурсов пианистов и органистов.

Кроме того, в этот день с сольным выступлением на сцену выйдет Эльвира Копылова (сопрано) — выпускница Ростовской Государственной консерватории, лауреат Всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Она является солисткой Санкт-Петербургской государственной филармонии и приглашенной артисткой Петербургских оперных театров.

Фото: Pxhere